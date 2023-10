Laura Figueiredo tem vindo a falar em brasileiro e em português de Portugal com os seguidores da sua página de Instagram, e este tema esteve novamente em destaque.

A companheira de Mickael Carreira foi questionada por um internauta: "Porque falas brasileiro quando falas tão bem o português de Portugal?".

Comentário que fez questão de responder: "Mais uma vez, explicar o mesmo. Nasci no Brasil, tenho os dois sotaques e posso falar só com um se for necessário, mas esta página é um pouco de quem sou em casa com as minhas pessoas, onde me sinto segura, daí ter ambos os sotaques aqui".



© Instagram_laurafigueiredooficial

Leia Também: Laura Figueiredo promove novo tema de Mickael Carreira e dança com bebé