Fafá de Belém não podia estar mais feliz, agora que se encontra ao lado da filha. No entanto, conta, antes de conseguir dividir a casa com Mariana Belém, de 40 anos, a cantora brasileira e a filha fizeram o teste à Covid-19.

Os resultados foram negativos, permitindo assim que mãe e filha se juntassem para passar o resto da quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Estou tão feliz! Tomamos a decisão de ficarmos juntas até que isso tudo passe. Fizemos exames, repetimos no prazo recomendado, para termos certeza de estarmos as duas seguras e Maricota veio para casa no fim de semana. As meninas [filhas de Mariana: Laura, de 8 anos, e Júlia, de 4, de sua relação com Cristiano Saab] estão bem, no sítio, todos sãos, completamente isolados e devidamente testados! Vamos ficar as duas em casa, a dar suporte e a fazer companhia uma à outra! Temos muito trabalho também, graças a Deus", começou por escrever a artista na sua página de Instagram.

De seguida, Fafá de Belém falou sobre o direto que vai fazer no dia 13 de junho, destacando os cuidados que está a adotar para que o mesmo seja realizado em segurança.

"Já iniciamos o procedimento de testagem das (poucas) pessoas que nos ajudarão na Live de Temas de Novelas no dia 13 aqui em casa. A equipa está isolada - cada um na sua casa, testamos todos negativos, repetiremos o teste para que estejamos 100% seguros! E quero deixar pública a minha gratidão e orgulho do meu sobrinho, Pablo Souza Figueiredo, que em meio a essa loucura de falta de testes para diagnosticarmos a nossa população, tem conseguido importar e contribuir com o combate a esse vírus impiedoso", disse.

Veja o texto na íntegra na publicação abaixo:

Leia Também: Cláudia Raia sobre morte da ama: "Disseram que foi por minha causa"