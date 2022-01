Desde que saiu do 'Big Brother' que Fábio Faísca tem-se apercebido do carinho que reuniu juntos dos portugueses e está "perplexo" com esta onda de amor.

No Instagram, o ex-concorrente do reality show da TVI fez questão de deixar uma mensagem onde fala precisamente de todo o apoio, aproveitando o momento para agradecer.

"Ainda estou perplexo com a quantidade de mensagens de apoio e carinho que tenho recebido nestes últimos dias", começou por escrever, esta quinta-feira, 6 de janeiro.

"Quero agradecer mais uma vez essas mesmas mensagens! Fico super feliz por muitas pessoas se identificarem comigo e também dizerem que sou um exemplo para os jovens. Fico derretido ao ler essas coisas. Obrigado por tudo", rematou.

