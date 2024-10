Depois de António Bravo ter revelado nas redes sociais o fim do namoro de três anos com Luís Henrique Avellar De Aguiar, foi a vez de o ex-namorado do antigo concorrente do 'Big Brother' comentar a separação.

"Hoje de manhã, acordei com muitas mensagens vossas, tão queridas, que não podia deixar de vir aqui agradecer. Ao longo destes três anos e meio, eu e o António fomos partilhando muitos momentos da nossa vida. E durante esse tempo, encheram-nos o coração com tanto amor que recebemos", começou por declarar.

"Mas percebemos os dois que já não fazia sentido continuar com a nossa relação. Seguimos em frente, muito tranquilos com a decisão que tomámos e com a certeza de que vamos estar aqui um para o outro, sempre, como amigos. Fomos sempre grandes companheirões durante este tempo e é com essa grande amizade que seguimos em frente os dois, felizes", completou.

Recorde-se que Lu, como carinhosamente era tratado por António, tinha inicialmente optado por não aparecer publicamente aquando da participação do agora ex-namorado no reality show da TVI, mas acabou mais tarde por surgir em diversas ocasiões ao lado do comentador.



© Reprodução Instagram- Luís Henrique Avellar De Aguiar

