Fábio Assunção é um pai 'babado' e decidiu destacar os filhos, esta quinta-feira, numa publicação que fez na sua conta do Instagram.

Ao lado de João e Ella, o ator brasileiro espalhou uma "onda de amor" na rede social e declarou-se aos jovens.

"Amo-vos!!! Como escreveu Dominguinhos: 'Quando estou com você(sss), estou nos braços da paz'", começou por escrever.

"A tentar rebater as notícias absurdas do mundo com vida, com um pouco da onda de amor que me cerca hoje. Combatendo aqui tanto mal que insiste em querer nos adoecer de tristeza. Então aí vão alguns fragmentos dos últimos 20 dias. Este ano perseguirei o sorriso", concluiu, deixando algumas imagens, que pode ver na galeria.

