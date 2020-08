Fábio Assunção aproveitou o domingo para treinar no meio da natureza, como fez questão de mostrar aos seguidores da sua página de Instagram.

O ator brasileiro publicou onde aparece a treinar entre rochas. Mas não ficou por aqui.

O exercício físico foi feito na companhia do filho, João, da namorada do mesmo, Giovanna Vieira, e ainda do amigo Ricardo Tieghi, como o ator mostrou numa fotografia que partilhou na mesma publicação.

