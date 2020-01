Fábio Assunção fez questão de assinalar publicamente o aniversário do filho, João. O jovem completou 17 anos no dia 21 de janeiro e o pai 'babado' partilhou uma mensagem emotiva na sua página do Instagram, na noite deste terça-feira, antes de o dia de festa chegar ao fim.

Fábio publicou na rede social um vídeo com diversas fotografias do filho, imagens que chegaram acompanhadas de um texto carinhoso. Inicialmente, o ator começou por citar um poema de Bernardo Soares (heterónimo de Fernando Pessoa): "Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda”.

"Um trecho de 'Isto' para dizer que 'essa coisa' és tu, João. Temos e somos e isto é suficientemente eterno. Parabéns pelos 17 anos!!! Dia de luz!!! Apesar da música que marca a minha vida, não escolhi um nome de santo. Escolhi um nome que me foi 'falado'. Na simplicidade de ser. Acredito em trabalho e evolução", acrescentou Fábio.

