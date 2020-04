Leonardo DiCaprio está a dar a oportunidade a um fã de participar no seu próximo filme. Uma ideia que surge com o objetivo de juntar dinheiro para ajudar nos esforços que têm sido feitos para aliviar as várias situações difíceis que a pandemia do novo coronavírus tem provocado.

O ator, de 45 anos, está a pedir aos seguidores para doarem para a campanha 'Americas Food Fund' e os que assim o fizerem entram num sorteio que irá escolher a pessoa que vai ganhar um papel de destaque no filme 'Killers of the Flower Moon'. A doação terá de ser feita através do site All in Challenge.

"Lançamos recentemente o 'Americas Food Fund' para ajudar a garantir que todas as famílias necessitadas tenham acesso a alimentos neste momento crítico. As nossas comunidades mais vulneráveis precisam de apoio agora mais do que nunca. Por isso, pedimos que nos ajude através do All in Challenge", começou por dizer o ator numa recente publicação feita na sua página do Instagram.

"Se já se questionou como é poder trabalhar com os melhores, Martin Scorsese, Robert De Niro e eu, esta é a sua oportunidade. O Robert e eu vamos protagonizar um novo filme, que se chama 'Killers of the Flower Moon', dirigido pelo Martin Scorsese. Queremos oferecer-lhe um papel de destaque, a oportunidade de passar um dia no set connosco e participar na estreia. Para participar basta aceder ao All in Challenge e doar o que puder", acrescentou, referindo de seguida que todas as doações serão dadas na totalidade a algumas instituições, mencionadas na publicação.

