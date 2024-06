Katia Aveiro recebeu um pedido insólito de uma seguidora e fez questão de mostrar nas stories da sua página de Instagram.

"Olá Katia! O meu 'ex' é mega fã do Cristiano e eu estou a tentar voltar para ele. Será que consigo um vídeo curtinho do Cristiano a pedir ao Kauã para me dar outra chance?", pode ler-se na referida mensagem que Katia recebeu.

"À vezes penso que a terapia não é necessária, mas vejo que estou enganada. Aparece cada louca por aqui que eu penso: será que esta gente acredita mesmo que vou fazer o que me pedem? Ou só estão a colocar mesmo à prova a minha sanidade mental?", reagiu a irmã de CR7.

© Instagram_katiaaveirooficial

Leia Também: Que diferença! Katia Aveiro mostra emagrecimento em três meses