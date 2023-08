Parte da família Aveiro, entre eles, Katia e Dolores Aveiro, encontram-se neste momento a desfrutar de umas férias no Algarve. Por lá depararam-se com uma situação surpreendente.

Na sua página de Instagram, Katia partilhou um vídeo no qual filma um fã que estava há cinco dias à porta do seu hotel para conseguir tirar uma fotografia com o clã.

"Vem ali um rapaz que está há cinco dias para tirar uma fotografia comigo. Vi-o nas redes sociais. Os seguranças do hotel mandavam-no embora porque pensavam que ele era perigoso. Vou arriscar e tirar uma fotografia dele", afirma a irmã de Cristiano Ronaldo.

José, nome do admirador, notou que é do Porto e que também estava ali de férias. Ao perceber que a família do craque também se encontrava no sul, não quis perder a oportunidade.

Veja o momento na galeria.

