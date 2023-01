Maria Cerqueira Gomes foi presenteada com a mensagem de uma seguidora que a abordou na rua na quarta-feira e adorou conhecê-la.

"Olá, Maria. Que bom foi ontem ter constatado (no parque do Norte Shopping) que é uma figura pública ‘normal’, que retribuiu com esse sorriso lindo e genuíno a minha abordagem", começou por escrever a seguidora.

"É mesmo fofa e grata a ‘nossa’ Maria. Um beijinho e um tudo de bom para si, Maria", completou.

De coração cheio, a apresentadora reagiu: "Ontem tive muita sorte. Obrigada a todas as ‘Mónicas’ que se cruzaram comigo e foram tão fofas".



© Reprodução Instagram/ Maria Cerqueira Gomes