Ezequiel Garay e Tamara Gorro anunciaram a separação em dezembro do ano passado mas, ainda assim, há quem tenha dúvidas de que os dois seguiram mesmo caminhos distintos.

Tanto é que, ainda há poucos dias, a apresentadora espanhola mostrou imagens de uma passagem por Roma, em Itália, e o ex-jogador do Benfica foi imediatamente apontado como o 'fotógrafo de serviço'.

Tamara, perante estas insinuações, recorreu às redes sociais para dar uma resposta, começando por sublinhar que já não se deixa levar pela "pressão" exercida por estas plataformas.

"Não me escondo, o que eu quiser fazer eu faço, apenas porque tenho essa vontade. Estou a magoar alguém? Estou divorciada: em tribunal, com papéis assinados e validação do juiz, não estou apenas separada. Sou solteira, tal como o Ezequiel", atirou em primeiro lugar a influenciadora, citada pelo AS.

"Quem quiser pensar que voltámos e não contámos a ninguém, força. Quem quiser pensar que nos encontramos de vez em quando porque queremos ficar juntos e porque sentimos falta um do outro, força. Quem quiser pensar que estamos a ir com calma e não queremos apressar-nos para não cometermos os mesmos erros, força. E quem quiser pensar que nunca nos divorciámos, então força também", fez notar ainda Tamara, despreocupada com o que se diz.

No perfil de Instagram La Cuernis, conhecido por divulgar informações sobre famosos, foram divulgadas entretanto imagens que comprovam que Tamara esteve mesmo em Roma na companhia de Garay. Confira abaixo:

