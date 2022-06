Depois de ter sido alvo de críticas por causa dos seus pelos, Gretchen fez questão de reagir no Instagram.

Junto de uma fotografia onde destaca a zona do peito, a artista escreveu: "Já que os meus pelos são o assunto do momento, aí vai um 'close up' deles para vocês. Chora nesses pelos sensuais".

Pouco tempo depois, publicou um vídeo onde exibe de novo os pelos. Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Aos 62 anos, Gretchen 'arrasa' em biquíni