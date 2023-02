Cláudio Viana, que se tornou conhecido do público após a sua participação no reality show da TVI 'Casa dos Segredos', esteve hoje, 9 de fevereiro, à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'.

O ex-concorrente abriu o coração para falar da sua evolução pessoal ao longo dos últimos anos, notando que hoje já lida com as críticas que recebe nas redes sociais de maneira diferente.

"A humanidade está a acabar mesmo, é essa a minha luta. Vejo que as pessoas estão cada vez mais frustradas, mais deprimidas. É muito fácil insultar, é muito fácil criticar nas redes sociais", reflete.

"Antes batia mesmo mal, lembro-me que passava cinco dias sem vontade de comer. Os meus amigos diziam para vir embora de Lisboa. Hoje em dia olho para aquilo e penso: 'Meu Deus, estas pessoas precisam mesmo de ajuda'", completa.