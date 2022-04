A ex-piloto da NASCAR Danica Patrick removeu os implantes mamários esta quarta-feira, devido a problemas de saúde. Um tema que a própria comentou esta sexta-feira.

No Instagram, explicou que colocou os implantes mamários em novembro de 2014. "Estava em forma, mas não tinha peitos", lembrou, afirmando que na altura "tudo correu bem" e que "estava feliz".

No entanto, no início de 2018 começou a notar que o seu cabelo "não estava tão saudável e estava a quebrar", e também começou a ganhar "alguns quilos".

Os seus problemas aumentaram e, no final de 2020, começou a 'piorar'. "Irregularidades no ciclo, ganhei mais peso, o meu cabelo não parecia nada saudável e o meu rosto estava com um formato diferente (estranho, eu sei)", partilhou, referindo que fez vários exames para perceber o que se passava, tendo decido depois retirar os implantes mamários.

"Poucas horas após a cirurgia [para remover os implantes mamários], foi isto que notei - o meu rosto ficou com mais cor e menos olheiras, o meu rosto começou a produzir óleo novamente, já conseguia respirar 30% mais fundo e tinha muita energia quando acordei", realçou.

Veja a publicação na íntegra:

