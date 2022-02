Tristan Thompson, ex-companheiro de Khloé Kardashian, foi acusado de ser um pai ausente.

Maralee Nichols, com quem o jogador de basquetebol teve um caso, revelou o nome do filho que os dois tiveram em comum num comunicado ao Page Six.

"Theo, o nome do meu anjinho bebé", afirmou Nichols no comunicado. "Chamei-te de Theo porque significa 'presente de Deus'", continua.

"Nunca tinha estado grávida e disseram-me que poderia nunca ter filhos. Não conseguia acreditar que estava grávida. Quando te vi na ecografia e ouvi o teu batimento cardíaco soube que iria sempre proteger-te e manter-te em segurança. Amo-te mais do que imaginas. Trouxeste tanta alegria e felicidade à minha vida. A minha maior bênção", continua.

"O nome do Tristan não está no certificado de nascimento porque ele não esteve presente no nascimento do Theo", completa.

Nichols, de 31 anos, deu à luz o bebé em dezembro. O menino foi fruto de um caso que esta teve com o atleta, sendo que à época Tristan ainda namorava com Khloé Kardashian.

