O ex-namorado de George Michael, Fadi Fawaz, foi preso por suspeita de ataques com um martelo a carros estacionados.

Fadi, de 47 anos, foi fotografado e filmado por residentes locais nas ruas de Londres com um martelo na mão, tendo depois sido detido pela polícia.

Mais tarde, as autoridades disseram que foi preso um homem por suspeita de danos criminais e porte de uma faca e drogas.

Um Mercedes, um BMW e um Toyota Auris foram vandalizados com um martelo, na noite de sexta-feira, em Bethnal Green.

De acordo com o The Sun, Fawaz tem vivido em hotéis económicos e nas ruas desde que foi expulso do apartamento de George, em Londres, há um ano.

Kamal Hussain, que viu o carro da mulher, da marca Toyota, ser danificado, disse: "Ele parecia estar a viver uma fase difícil e é difícil acreditar que era o 'ex' do George Michael. [...] Vi-o quando a polícia chegou".

"Reconheci-o pelas fotos dele com o George. Ele claramente precisa de ajuda. A família do George não deveria tê-lo deixado sozinho", acrescentou.

Veja as imagens na publicação abaixo:

