Lady Victoria Hervey resolveu publicamente sair em defesa do príncipe André no caso em que o filho da rainha Isabel II é acusado de ter cometido abusos sexuais conta Virginia Giuffre - que à época do alegado crime teria apenas 17 anos.

A socialite, que namorou com o príncipe até 1999, defende que é falsa a fotografia que mostra André junto de Virginia numa das festas onde, alegadamente, os crimes teriam ocorrido.

Victoria partilhou no seu Instagram um conjunto de imagens, realçando uma em que a alegada vítima aparece sozinha. "Alguém familiarizado com esta foto?", questiona, dando a entender que esta pode ter servido de base para a foto onde Virginia aparece com o príncipe e que, na sua opinião, pode ter sido feita com recurso a uma montagem.

A teoria da socialite é que foi usado Photoshop para colocar a cabeça do príncipe André no corpo do homem que aparece na foto ao lado da alegada vítima de abusos sexuais.

Lady Victoria Hervey prometeu mais tarde apresentar provas mais convictas para confirmar esta sua teoria.

