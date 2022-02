A ex-namorada de Liliana Almeida revelou na sua página de Instagram que tem recebido insultos por parte de internautas.

Jaci Duarte não ficou calada e destacou nas stories duas mensagens que recebeu. "Deves gostar mesmo de ser humilhada! Que vergonha alheia", disse uma internauta. "Façam o que quiserem! Querem palco, vão começar a tê-lo", reagiu Jaci.

Numa outra mensagem, pode ler-se: "Devias era ter vergonha na p*** da cara que aqui quem está a ser usado é o homem. Vocês são umas parasitas da sociedade no mundo do espetáculo é só podridão é por ele estar a ser usado que nem tu nem as ricas amigas estão do lado dela. Vamos ver quem vai vencer a guerra". A estas últimas palavras, a ex-companheira da cantora apenas disse: "Mulheres, acordem".

Mas não ficou por aqui e deixou ainda uma mensagem na rede social onde apela: "Sorriam mais, abracem mais, cuidem mais, preocupem-se mais… Já chega o ódio que existe em países onde a população não pode fazer nada para evitar guerras, fome, pobreza. Vá lá pessoal, existem coisas mais importantes na vida… Aproveitem e vão ao teatro, oiçam música, dancem… Existe tanta arte por aí para vos fazer sorrir e sonhar".

"Quero ver todos a comentarem com #(hashtags) de encorajamento uns para os outros. Estes são os meus! #apazcomeçacomosorriso; #sorriréaterapiagratuita; #usaosorrisoparamudaromundo", acrescentou, deixando também um agradecimento às "milhares de mensagens positivas que lhe têm enviado".

