Após a notícia da morte de Claudia Jimenez, o ex-namorado da atriz, Rodrigo Phavanello, deixou uma mensagem no Instagram.

"Gorducha, vieste a esta terra e viraste um dos seres humanos mais incríveis que já conheci! Cumpriste maravilhosamente a tua missão trazendo a tua alegria e fazendo-nos rir", começou por escrever.

"Há uma frase que dizias-me sempre: 'Ninguém é normal olhando de perto!' Tenho a certeza que este foi o teu veredicto sobre esta passagem por aqui! Descansa em paz, minha Anja", completou.

De acordo com a revista Quem, o também ator e Claudia conheceram-se em 2007 nos bastidores da novela 'Sete Pecados'. Na trama, a atriz deu vida a Anja Custódia.

Rodrigo Phavanello e Claudia Jimenez namoraram entre abril e outubro de 2008. Quando a atriz tinha 50 anos e Rodrigo 32.

A ex-mulher de Claudia, Stella Torreão, com quem esteve casada entre 1998 a 2008, também lamentou a partida da atriz.

“Passo aqui só para dizer que ela me alimenta de todas as maneiras, me protege, me ama, me valoriza e me salva! Acreditem, não sei o que fiz para merecer esta pessoa tão maravilhosa na minha vida", disse. "Claudia, amor da minha vida, faria tudo de novo !!! Fizeste muito mais por mim", rematou.

