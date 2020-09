A ex-mulher do rapper Dr. Dre, Nicole Young, está a pedir uma pensão temporária de dois milhões de dólares por mês enquanto está a decorrer o processo de divórcio. De acordo com o TMZ, Nicole fez uma lista onde detalha todos os seus gastos, 'justificando' desta forma o valor pedido.

Lavandaria e limpeza - 10 mil dólares por mês (mais de oito mil euros);

Roupas - 135 mil dólares por mês (cerca de 114 mil euros);

Educação - 60 mil dólares por mês (mais de 50 mil euros);

Entretenimento - 900 mil dólares por mês (cerca de 760 mil euros);

Contribuições de caridade - 125 mil dólares por mês (mais de 100 mil euros por mês);

Hipoteca - 100 mil dólares por mês (mais de 80 mil euros por mês);

Telefone, telemóvel e e-mail - 20 mil dólares por mês (mais de 16 mil euros);

Ao todo, Nicole diz que, na verdade, tem uma despesa mensal de 2.530.000 milhões de dólares (2.137.067 milhões de euros).

Fontes ligadas ao artista dizem que o mesmo está a cobrir todas as despesas da 'ex', incluindo a casa em Malibu onde Nicole está hospedada, chefs de cozinha, segurança... No entanto, nos seus documentos, Nicole diz que Dre tem controlado os gastos, negando-lhe o direito de usar, entre outras coisas, o seu cartão AmEx.

A antiga companheira do rapper revela ainda detalhes sobre o acordo pré-nupcial que assinou e diz que Dre rasgou os papéis vários anos depois do casamento, embora o artista negue.

Nicole diz que as coisas desmoronaram no dia 1 de abril, alegando que Dre estava embriagado na casa do ex-casal, em West LA, quando começou a gritar com ela: "F****. F*****. Sai. Vai para Malibu".

Young afirma ainda que, a certa altura, o rapper ordenou: "Não gastas mais um centavo, ponto final. [...] Sim, é uma ameaça... Vou colocar a casa de praia à venda da próxima semana".

Nicole diz também que ficou assustada quando o antigo companheiro mandou o seu cunhado à casa de Malibu para buscar a sua arma, mostrando-se com medo do rapper uma vez que, diz, "tem um histórico de violência e coerção, tanto antes como durante o casamento".

O TMZ adianta que Nicole também está a pedir cinco milhões de dólares (mais de quatro milhões de euros) para cobrir as despesas do advogado, depois de ter pedido o divórcio há dois meses.

O casal tem dois filhos em comum, Truth, de 23 anos, e Truly, de 19. O rapper é ainda pai de Andre Young Jr., que morreu em 2008, Curtis, Marcel, Tyra e La Tanya.

Leia Também: Tribunal. 'Ex' de Naomi Campbell acusa modelo de não pagar empréstimo