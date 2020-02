Georgina Chapman, ex-mulher do produtor Harvey Weinstein, está a viver um novo amor com uma estrela de Hollywood. Segundo o Page Six, segmento do New York Post, o ator Adrien Brody é o novo dono do seu coração.

Os rumores de romance começaram em outubro do ano passado, mas ganharam força recentemente, depois da dupla aparecer num evento em Porto Rico. Mais tarde foram confirmados por fontes da publicação.

Este é o primeiro romance da designer de moda que vem a público desde o divórcio com Harvey Weinstein, em 2017.

Assim que surgiram as primeiras acusações de abuso sexual contra o produtor, Georgina Chapman afastou-se do pai dos seus filhos, afirmando que desconhecia qualquer comportamento desapropriado do companheiro.

Sem confirmar nem desmentir se namora com Adrien Brody, a estilista parece estar a viver uma fase de grande felicidade.

De referir que Harvey Weinstein, de 67 anos, foi esta semana considerado culpado pelos crimes de violação.

