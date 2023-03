Parece que a segunda temporada de 'Soy Georgina' não deixou todas pessoas satisfeitas. Tamara Gorro, ex-mulher do antigo jogador do Benfica Ezequiel Garay, não gostou do que viu e sentiu-se, até, indignada com algumas das declarações de Georgina Rodríguez.

Tamara, durante uma participação no programa 'Y Ahora Sonsoles', do canal espanhol Antena 3, manifestou a sua opinião sobre a companheira de Cristiano Ronaldo, que diz ter criado uma "personagem de si própria que é vergonhosa".

"Eu tenho de dizer isto. Tenho duas opiniões diferentes sobre a Georgina. Não somos amigas, nunca fui jantar com ela, mas já tive contacto com ela, conheço-a, já falámos e posso dizer que ela é uma mulher engraçada, educada. Mas a personagem que Georgina criou para si própria, e não digo isto com desrespeito, é vergonhosa", explicou a ex-companheira de Garay.

Segundo Tamara, a ideia que Georgina tenta passar de que ajuda os desfavorecidos não passa de uma mera encenação: "Não se pode dizer 'eu mostro aos meus filhos vídeos de crianças pobres' e depois, num reality show, mostrar-se a gastar 30 mil euros numa loja.

Por fim, e com o ecrã do telemóvel apontado para as câmaras, Tamara deixou de seguir Georgina no Instagram.

