O ex-marido de Mel B, Stephen Belafonte, processou a cantora por difamação. O ex-casal separou-se em 2017, após dez anos de casamento, com a cantora a acusá-lo de violência doméstica.

O produtor está agora a tentar obter uma indemnização de cinco milhões de dólares da 'Spice Girl', alegando que esta "se envolveu num ato deliberado e ampla campanha para lhe causar sofrimento emocional severo e destruir a sua reputação".

De acordo com documentos apresentados na Florida esta quarta-feira, dia 29, e obtidos pela Page Six, Stephen alegou que Mel começou o "assédio de longa data" em 2017 com as suas alegações de violência doméstica, que ela depois "rejeitou" antes que o produtor pudesse defender-se em tribunal.

Os documentos acrescentavam: "No entanto, o dano estava feito. Como resultado das falsas alegações da Sra. Brown de violação, porte ilegal de armas, tráfico sexual, produção de pornografia ilegal, agressão doméstica e perigo para as crianças, o Sr. Belafonte perdeu o acesso a sua casa e aos seus filhos".

O produtor, de 49 anos, alegou ainda que o seu casamento foi manchado pelo "sério problema de abuso de substâncias de Mel, que incluía o uso de cocaína, álcool e medicamentos prescritos".

