Kourtney Kardashian revelou ao mundo que está grávida quando surgiu num concerto de Travis Barker com um cartaz onde partilhava a novidade, surpreendendo o companheiro (que não sabia) e todas as pessoas.

Uma notícia que deixou a ex-companheira do músico, Shanna Moakler, "feliz".

Depois de ter sido questionada por um seguidor sobre a gravidez de Kourtney, Shanna disse: "Muito feliz por eles. Espero que tenham uma ótima experiência ao trazerem uma nova vida ao mundo".



Mas não ficou por aqui e deu a entender que já sabia da gravidez há algum tempo. "Sei há semanas", escreveu numa publicação no dia 16 de junho e,m resposta a um outro seguidor. "Isto não é uma novidade para mim".



De recordar que Travis Barker é pai de Alabama e Landon, e tem ainda a enteada Atiana, fruto da relação passada com Shanna Moakler. Por sua vez, Kourtney é já mãe de Reign, Penelope e Mason, da relação anterior com Scott Disick. O bebé que está para nascer é o primeiro do músico em comum com Kourtney.

