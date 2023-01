O ex-namorado de Katie Holmes, Emilio Vitolo Jr., anunciou que vai ser pai pela primeira vez.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram esta segunda-feira, revelou que a atual companheira, Sammy Piccininni, está grávida.

"Metade de mim e metade de ti", escreveu a namorada do chef na legenda de fotografias do momento em que descobriram o sexo do bebé. O casal prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina.

