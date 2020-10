Vaitiare Hirshon ficou conhecida do grande público por ter mantido um relacionamento amoroso com Julio Iglesias, mas a verdade é que a celebridade tem uma carreira recheada como atriz e modelo.

Recentemente, o seu nome tem estado em destaque na imprensa internacional devido à batalha que esta trava há já alguns meses contra o cancro.

Depois de ter recebido um transplante de medula óssea, no final de julho, e assim "uma segunda oportunidade", Vaitiare Hirshon, de 56 anos, é para os seus seguidores um exemplo de força e determinação.

Eis a sua mais recente partilha nas redes sociais: "Depois de três meses, posso dizer obrigado e adeus à fabulosa linha Hickman - nome do cateter - no meu peito. Que invenção incrível. Não há agulhas para tirar sangue ou receber plaquetas ou sangue. Dia 96", escreve Vaitiare, mostrando-se feliz e grata por todo o apoio que tem recebido nesta jornada.

Vaitiare Hirshon, recorde-se, é mãe de Tatiana Shank, de 22 anos, fruto do casamento com Michael Shanks, e de Kenta, de 16 anos, resultado do relacionamento com o designer Edgard Asars.

