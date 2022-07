A ex-namorada de Jason Derulo, Jena Frumes, alegou que foi várias vezes "traída" pelo cantor. Palavras que chegam através de uma publicação que fez no Instagram após responder ao comentário de um internauta.

Jena escreveu que "estavam a pensar no casamento, mas que é melhor ficar solteira do que estar numa relação e ser constantemente desrespeitada, traída" e com muitas "mentiras" pelo meio. "Ou é melhor ficar quieta para que as pessoas aprovem?", acrescentou.

Num desabafo mais longo que fez nas stories, Jena afirmou: "É o maior desgosto e fracasso para mim, pessoalmente, saber que estou sozinha quando queria ter um amor, um casamento e uma família feliz". Além disso, frisou que "não pode ser a única a trabalhar" na relação.

"Se o homem quer uma mulher diferente a cada semana, nunca vou ficar bem a partilhar alguém que amo com todo o meu coração com uma amante", continuou, tendo também realçado que não se envolveu com o músico "pelo dinheiro ou por ser alguém famoso".

Como recorda o Page Six, Jason Derulo e Jena Frumes tornaram pública a relação em março de 2020 e ficaram juntos durante a quarentena por causa da pandemia da Covid-19. Em abril de 2021, anunciaram que estavam à espera de um bebé, que nasceu em maio. No entanto, nesse ano, em setembro, revelaram que estavam separados.

Leia Também: Traição de Piqué? Shakira contratou uma agência de detetives