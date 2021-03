Nego Di, antigo concorrente do 'Big Brother Brasil', está a ser processado pelo canal onde é emitido o reality show - a TV Globo.

O humorista revelou já ter recebido uma notificação judicial da TV Globo. Em causa está o facto de este ter quebrado o contrato com o canal por ter dado entrevistas a outros canais e meios de comunicação, e ainda "por revelar coisas de dentro do programa".

"As cláusulas de segredo são vitalícias. Eu não ia entrar com um processo contra a Globo, mas já tinha advogado para me defender caso eles entrassem", afirmou o antigo concorrente do 'BB', dando conta de que já esperava esta reação por parte da emissora.

Nego Di mostra-se magoado com a forma como foi tratado pela Globo e revela que corre agora o risco de ter de pagar uma multa milionária por ter quebrado o contrato.

