Com eventos a serem cancelados pelo mundo fora e com milhões de pessoas confinadas às suas casas, Mark Kanemura, ex-bailarino de Lady Gaga, criou as "Dance Parties" através da sua conta de Instagram, todos os dias às três da tarde na Califórnia, (às 22:00 hora de Portugal).

Com 663 mil seguidores na rede social Instagram, o bailarino quer por todos a dançar a partir de sua casa!

A primeira Dance Party teve lugar na 5ª feira passada, e desde então há festa todos os dias.

Para tornar estes momentos ainda mais divertidos, os fãs podem esperar perucas, confetis e muita animação.

Para participar nestas festas virtuais, basta seguir o Mark Kanemura em @mkik808.