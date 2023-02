Jeremy Renner continua a recuperar em casa depois de ter sido atropelado acidentalmente por um limpa-neves logo no início de 2023.

Evangeline Lilly decidiu ir visitar o colega e amigo e falou deste encontro ao Access Hollywood. "Foi muito intenso", confessou.

"Ele viveu uma experiência em que quase morreu e que foi altamente traumática, e ele esteve sempre acordado", disse.

"Ele estava numa cadeira de rodas", contou, afirmando que Jeremy é "incrivelmente corajoso e forte".

"Entrei em casa dele e fiquei com pele de galinha. Pensava que o ia encontrar na cama, e que iria estar sentada ao lado dele a segurar a sua mão enquanto gemia com dores e não se conseguia mexer. Mas ele estava a rir com os seus amigos. É um milagre, um verdadeiro milagre", destacou. "Ele está a recuperar incrivelmente bem e eu estou muito grata", frisou ainda.

