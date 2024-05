Se há uma coisa que deixa Eva Mendes feliz é o facto de não ter sido mãe jovem.

"Quando eu tinha 40 anos, era um grande problema para as pessoas eu estar grávida, mas não era um problema para mim. E depois aos 42 anos estava grávida da minha segunda filha e as pessoas diziam: 'Oh meu Deus, ela vai ficar tão cansada.' É por isso que as pessoas têm filhos aos 20 anos".

"E eu pensava: 'essa é a coisa mais ridícula e estúpida que já ouvi na minha vida'", afirmou, em entrevista à revista People.

A atriz, de 50 anos, diz que este é o momento certo da sua vida para criar filhos, algo que não seria possível quando era mais nova. "É preciso mais paciência. Quando eu tinha 20 anos não deveria nem estar perto de uma criança. Era apenas desbocada e fumadora. Não poderia ter criado filhos em nenhum outro momento da minha vida, mas agora posso", afirmou ainda, na mesma entrevista.

De recordar que a atriz e o marido, o também ator Ryan Gosling, são pais de Esmeralda, de nove anos, e Amada, de oito.

Leia Também: Eva Mendes diz que lavar a loiça é para si uma forma de autocuidado