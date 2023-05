Vários internautas acreditam que Kate Middleton não estava a tocar piano durante a aparição surpresa na Eurovisão no passado fim de semana.

A princesa de Gales surpreendeu os telespectadores ao surgir na abertura na grande final da competição, aparecendo a tocar ao piano o tema 'Stefania' do grupo ucraniano Kalush Orchestra.

A atuação de Kate foi gravada no início do mês, antes da final da Eurovisão, no Crimson Drawing Room do Castelo de Windsor.

Entretanto, no Twitter foram muitas as observações sobre a sua prestação, com vários internautas a acreditarem que estava a fingir.

"A Kate não estava realmente a tocar piano. Estava outra pessoa a tocar. Ela e a sua equipa falsificaram tudo", disse uma pessoa no Twitter, explicando que lhe parece que a princesa não estava a tocar as notas musicais que se ouviam.

"[...] Por que razão é que ela é constantemente pressionada a fazer coisas para as quais não tem habilidades", pode ainda ler-se num outro comentário.

"Ela tocou as notas certas, mas não necessariamente na ordem certa", brincou outro internauta.

Ainda assim, também houve quem defendesse Kate Middleton: "Sou professora de piano. É provável que ela tenha tocado, eles filmaram e o som e a imagem simplesmente não estavam sincronizadas. A Kate teve aulas durante um bom tempo".

"A Kate já tocou piano em público antes, ela toca muito bem, era ela que estava a tocar", disse um seguidor.

Na edição deste ano da Eurovisão quem ganhou foi a Suécia com o tema 'Tattoo', de Loreen, que levou a taça para casa pela segunda vez. Mimicat, que representou Portugal com 'Ai Coração', ficou em 23.º lugar.

Leia Também: Kate Middleton deslumbra com vestido de 'conto de fadas'