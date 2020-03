Esta segunda-feira, dia 2, durante a sua habitual presença no programa de Fátima Lopes, na TVI, Marco Costa comentou a sua participação no programa 'Dança com as Estrelas'.

"Vou dizer uma coisa que é verdade e que acho que toda a gente lá em casa vê: eu sou o que dança pior. Eu tenho a certeza. Depois de mim acho que é o Paulo Pires", afirmou, entre risos.

"Ontem os dois na brincadeira, ele virou-se para mim e disse: 'A brincar, a brincar ainda vamos os dois à final'", recordou.

O pasteleiro disse ainda que está a tentar ao máximo tirar proveito desta experiência.

Eis o momento.