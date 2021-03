Rochelle "Roe" Hager, estrela do TikTok conhecida por documentar a sua vida na rede social e promover a igualdade LGBTQ, morreu aos 31 anos.

Hager partiu esta segunda-feira depois de uma árvore ter caído em cima do teto do carro onde seguia, em Farmington, Maine, como confirmaram as autoridades ao CentralMaine.com, relata a revista People.

Por sua vez, a noiva de Rochelle, Lynn Ritchie, disse que estava a falar ao telemóvel com o seu amor quando o acidente aconteceu.

"Aconteceu muito rápido", lembrou Ritchie ao CentralMaine.com. "Tinha o telemóvel num suporte. Ouvi um estrondo e depois não ouvi mais nada. Não se apercebeu da árvore a cair. Foi instantâneo", relatou.

Segundo a imprensa internacional, Rochelle e Ritchie iriam casar-se no dia 16 de outubro.

Leia Também: Russell Crowe de luto. Morreu o pai do ator de Hollywood