Coliesa McMillian, uma mulher que se tornou conhecida após contar a sua história da luta contra a obesidade mórbida no programa do TLC - 'My 600-lb Life', morreu aos 41 anos de idade, conforme reporta o TMZ.

O falecimento aconteceu esta terça-feira no hospital do Louisiana. Ainda não foi revelada a causa da morte, mas sabe-se que o funeral acontecerá amanhã, dia 25, em Plaquemine, Louisiana.

O canal de televisão já emitiu um comunicado a lamentar a morte de Coliesa, que participou na 8ª temporada do programa.

Tinha quatro filhos.

