Já sabe quem é a criança que está na fotografia? Foi Dwayne Johnson quem recordou a infância no Instagram, esta quinta-feira.

"Vou deixar esta lembrança de Natal aqui para que todos se divirtam", começou por escrever na legenda da imagem, referindo que a foto foi tirada quando tinha quatro anos.

"Para que conste, todas as pessoas pensavam que eu era uma menina. E, claramente, mesmo numa idade tão jovem, sempre tive 'um jeito' com todas as meninas, principalmente porque elas pensavam que eu era uma", acrescentou de seguida o famoso The Rock, destacando-se pelo bom humor.

"E obrigada pelo corte de cabelo incrível, mãe", rematou.

Leia Também: Dwayne Johnson prova o próprio sangue após magoar-se no ginásio