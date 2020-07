A estrela de Bollywood Amitabh Bachchan, o filho e outros dois membros da família testaram positivo para a Covid-19, como relata o Page Six.

De acordo com o meio de comunicação, o Nanavati Super Speciality Hospital disse que Amitabh está estável, com sintomas leves, em isolamento.

O ator, de 77 anos, já tinha recorrido ao Twitter, este sábado, para revelar que tinha testado positivo para o novo coronavírus e pediu a todos os que tinham estado próximos de si nos últimos dez dias para fazerem o teste.

Por sua vez, o filho de Bachchan, Abhishek, de 44 anos, também revelou no Twitter, no sábado à noite, que tinha testado positivo para a Covid-19 e estava no hospital.

O ministro da saúde, Rajesh Tope, recorreu à mesma rede social, no domingo, para informar que a mulher de Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, e a filha, de oito anos, também estão infetadas.

