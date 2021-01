Estreia esta tarde, pelas 16 horas, 'Regresso ao Futuro', o novo programa de Cláudia Vieira e João Manzarra na SIC.

"Vai ser incrível, ou como se dizia nos anos 80 e 90, buédafixe!", lê-se numa nota na página de Instagram da estação, que dá assim a entender que se trata de um formato revivalista.

O dia de hoje começou com uma outra estreia no canal de Paço de Arcos com a primeira emissão de 'Estamos em Casa', conduzido por Bárbara Guimarães.

