Cristina Ferreira terminou o 'Diário' do 'Big Brother' desta terça-feira, dia 31 de outubro, de forma peculiar. A apresentadora respondeu às críticas que pudessem surgir pelo facto de os concorrentes não terem sido severamente sancionados pelos comportamentos e discussões mais agressivos dos últimos dias e dirigiu-se, então, aos espectadores. "Nem sempre aquilo que acontece num programa destes – e eu enquanto apresentadora – é aquilo que quem está desse lado também quer ouvir ou o que queria que eu fizesse. Hoje foi esta a posição que eu tomei, foi aquela que eu senti necessária para um programa de televisão que mexe com pessoas e que é feito de pessoas", começou por dizer Cristina, num tom sério. "Hoje, a única coisa que eu quis foi acalmar quem confiou, quem entrou dentro de um programa de televisão e que precisava de mimo, só isso. Podem julgar-me, também eu estou aqui a dar a cara, todos os dias, por esta estação", concluiu a comunicadora. Confira aqui este momento. Leia Também: Cristina Ferreira relata: "Parei nos meus pais, vou fazer o jantar"