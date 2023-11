Depois de ter apresentado mais um 'Diário Especial' do 'Big Brother', Cristina Ferreira foi para casa e partilhou no Instagram o relato do final do seu dia.

Numa publicação mais pessoal, a apresentadora da TVI contou: "Cheguei agora a casa. Parei nos meus pais para saber se está tudo bem, vou fazer o jantar para o meu filho, trabalho ainda para organizar e tentar descansar depois de um dia de trabalho".

"Acabei de apresentar um programa difícil de gerir pelas muitas emoções envolvidas. É assim o 'Big Brother'. Pessoas que escolhem entrar numa experiência que, pela pressão, os coloca, muitas vezes, no limite de comportamentos facilmente condenáveis. Hoje, enquanto apresentadora, fiz o que julguei mais acertado. Acalmar os ânimos e confrontá-los com o erro promovendo a empatia. Tenho o maior respeito por todos. E, como na vida, amanhã é outro dia. Agora vou desmaquilhar-me", completou.

