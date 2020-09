Depois de se ter isolado por precaução por causa da pandemia, tendo até ficado em quarentena por causa de ter testado positivo para o novo coronavírus, Madalena Brandão começa agora a dar os primeiros passos para voltar à 'normalidade'.

Uma fase que a atriz quis destacar junto dos fãs, tendo partilhado um desabafo na sua página de Instagram.

"Estes meses de isolamento e de mudanças tão grandes fizeram com que deixasse de fazer algumas das coisas que mais gosto, como ir ao cinema ou ao teatro. Por comodismo, precaução ou talvez por ainda estar a ajustar-me a esta nova realidade, isolei-me bastante e agora estou a tentar voltar às rotinas que tão bem me fazem e me alimentam a alma. Ontem voltei ao cinema, e foi tão bom! Fui ver o filme 'Ordem Moral', de Mário Barroso, que aconselho vivamente", começou por escrever.

De seguida, a atriz acrescentou que, "com todos os cuidados exigidos, abriu oficialmente a época dos programas culturais".

