"Estive morto durante sete minutos", confessou em direto no programa 'Casa Feliz', da SIC, Francisco Moita Flores.

O antigo inspetor da Polícia Judiciária marcou presença no programa apresentado por Diana Chaves e João Baião para falar sobre o enfarte agudo do miocárdio que sofreu há seis meses enquanto preparava-se para iniciar uma sessão de autógrafos na Feira do Livro de Lisboa

"Felizmente, não tive nenhuma lesão definitiva no coração. Ficou bom", assegurou, já recuperado e depois de ter passado por uma operação de urgência em que, para o conseguirem salvar, os médicos precisaram de partir-lhe oito costelas.

A propósito do enorme susto que viveu, Francisco Moita Flores lançou recentemente o livro 'Um Enfarte no Alto do Parque'. A obra relata a sua experiência e revela os "pecados" que foi cometendo ao longo dos últimos anos e que podem ter estado na origem do enfarte.

"Fumava 40 cigarros por dia, que é de facto muito estúpido", assumiu, revelando ainda que a este "pecado" se juntava uma alimentação pouco cuidado e repleta de excessos.

