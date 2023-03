Pedro Carvalhas esteve ausente do 'Esta Manhã', cuja equipa integra, no passado mês de janeiro, altura em que sofreu um enfarte. Esta semana, o jornalista voltou a estar ausente dos ecrãs.

Hoje, dia 3 de março, o pivô fez uma videochamada para o estúdio do noticiário da manhã da TVI e foi lá que explicou o motivo do seu novo afastamento.

"Estou bem. Apanhei uma virose dos miúdos. São sempre os miúdos que trazem estas coisas... Fiquei com febre no domingo e demorou algum tempo a passar", começou por relatar Pedro Carvalhas.

"Na segunda-feira, será o dia em que vou resolver o resto do problema do enfarte. Vou ser operado", acrescentou o jornalista, explicando então que vai continuar fora do 'Esta Manhã' durante mais algumas semanas.

Leia Também: Pedro Carvalhas atualiza estado de saúde e conta pormenores sobre enfarte

Leia Também: Pedro Carvalhas de regresso ao 'Esta Manhã' após sofrer enfarte