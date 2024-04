Uma recente sondagem, divulgada pelo The Independent, revelou que o príncipe André e Meghan Markle estão em destaque na família real... mas pelos piores motivos.

Os resultados do inquérito feito à população britânica confirmaram a suspeita de que os dois são os membros menos populares da família, havendo motivos que reforçam estas posições.

No caso de André, o The Independent destaca a polémica entrevista do príncipe ao programa 'NewsNight', da BBC, e que a população britânica insiste em não esquecer. Nessa conversa, o filho de Isabel II negou o seu envolvimento com Virginia Roberts-Guiffre, mas as respostas foram pouco convincentes.

Já no que diz respeito a Meghan Markle, parece que a nova marca de bem-estar não conquistou os cidadãos e as opiniões negativas em torno da ex-atriz teimam em acompanhá-la para todo o lado.

Príncipe André, com 86% de taxa de reprovação, encontra-se no fundo da tabela, seguido de imediato por Meghan, com 64%. Ainda assim, vale destacar o facto de William e Kate Middleton, em sentido contrário, se terem tornado ainda mais populares, opinião que também beneficia do facto de ter sido divulgado recentemente que a princesa de Gales está a lutar contra um cancro.