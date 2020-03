Kate Middleton tornou-se duquesa de Cambridge em 2011, ao subir ao altar com o príncipe William, e iniciou assim uma longa e intensa caminhada ao lado do companheiro, o segundo na linha de sucessão ao trono britânico. Papel para o qual já estava algo preparada.

Além do vasto leque de qualidades pelo qual é frequentemente elogiada nas suas funções, há dois aspetos que a distinguem. Ao ser formada em História, Kate é dos poucos membros da realeza com uma licenciatura e também com experiência profissional.

Antes de se tornar duquesa, já tinha trabalhado na empresa dos pais, a Party Pieces, que vende produtos de luxo para casamentos, e como compradora de joias para a marca de moda Jigsaw.

Belle Robinson, co-fundadora desta última, partilhou a sua admiração pelo trabalho de Kate Middleton. "Fiquei muito impressionada com ela. Era muito madura para alguém com 26 anos", afirmou, cita a revista Marie Claire.

