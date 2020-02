Cláudia Vieira vive um momento muito feliz da sua vida familiar. Há alguns meses, a atriz foi mãe pela segunda vez com o nascimento da pequena Caetana, fruto do relacionamento com o empresário João Alves.

A avaliar pela sua publicação mais recente no Instagram, a relação entre ambas as filhas não poderia ser melhor.

Maria, de nove anos, tem-se revelado encantada com a irmã.

"E este namoro BOM! Não tenho como descrever o que sinto quando as vejo assim fico com o coração a rebentar...", afirmou na legenda da publicação.

De realçar que Maria é fruto da anterior relação entre Cláudia e Pedro Teixeira.

