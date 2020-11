Melânia Gomes ainda está a amamentar a filha, Mafalda, de um ano, e ao mesmo tempo a trabalhar nos vários projetos que tem marcado a sua vida profissional. Um conjunto de motivos que fazem com que o seu último ano tenho sido desgastante e os últimos meses de grande exaustão.

"Como sabem continuo a amamentar e não durmo bem, nem muito (e estou em paz com isso, está mesmo tudo bem). É uma fase que vai passar. Estava só esgotada. Sem energia nenhuma e sem conseguir recuperar nada, mesmo nas noites em que dormia 'bem'", começa por confessar a atriz, que diz ter encontrado a ajuda ideal para ultrapassar a fadiga.

"Isto não é pub, nem precisava de fazer este post, mas isto está a ser tão importante para mim, que tinha que partilhar convosco", garante.

Mas de que tratamento fala afinal Melânia? Trata-se de acupuntura e medicação homeopática.

"Começar a fazer acupuntura e a medicação homeopática, é que mudou a minha vida. Não me perguntem como, mas agora tenho mais energia, mesmo estando a trabalhar o dobro, porque estou a gravar uma novela. Agora a minha energia é de facto superior, a minha calma, o meu foco, enfim, a minha saúde e bem estar...Até as minha contraturas e lesões de mãe estão a ser tratadas aqui. Com as incríveis massagens de tuina, que não sabia que existiam, mas que agora não vivo sem elas! Abençoado dia que fui àquela consulta com o Dr. Pedro Choy", explica, por fim.

