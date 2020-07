Não são só os comuns mortais que tem problemas com o álcool ou que não tocam nele de todo. São muitas as celebridades que deixaram para trás esta bebida e confessam não se arrependerem nem um segundo.

Fique a conhecer um pouco da experiência de cada uma delas e a razão pela qual terem decidido dizer não ao álcool.

Eva Mendes

Após ter estado numa clínica de reabilitação em 2008, a atriz parou de beber por completo. Numa entrevista à Interview disse “estou muito orgulhosa das pessoas que têm esta determinação e a coragem para enfrentar os seus demónios e conseguir melhorar. Esta é uma situação de vida ou de morte”.

Elsa Hosk

No ano passado a modelo da Victoria’s Secret partilhou um post no Instagram onde falou sobre a sua experiência com o álcool. “[Estar sóbria] foi uma luta no início porque sou alcoólica (algo de que devo lembrar-me para o resto da vida) mas foi a melhor decisão que tomei. Não há problema em não beber nem usar drogas."