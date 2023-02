Júlia Pinheiro recebeu ontem no seu programa Margarida Mercês de Mello, figura televisiva que decidiu abandonar o pequeno ecrã no final do ano passado. Abordando precisamente o assunto, a convidada não resistiu em perguntar à apresentadora: "Estás a pensar nisso?".

Em tom de reflexão, Júlia respondeu: "Obviamente que estou a pensar nisso, já tenho um marido que está em casa, está no momento de ir pensando nessas coisas".

Já no final da conversa, Margarida teceu os mais diversos elogios a Júlia: "Tu és um exemplo, geriste lindamente a tua carreira. Acho-te uma mulher fantástica e eu é que te agradeço".

Veja o momento.

Leia Também: "Crush" nacional de Renato Godinho? Júlia Pinheiro